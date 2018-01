Na kolotoči se zranilo sedm lidí. Policie teď ukázala na viníka

Na pouťové atrakci sedělo ve chvíli, kdy se vymkla kontrole obsluhy a začala se nebezpečně nahýbat, osmnáct lidí. Sedm z nich se zranilo. Policie teď provozovatele kolotoče po více než půl roce obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti.



"Ze znaleckého posudku z oboru strojírenství jasně vyplývá, že atrakce byla postavená na nevhodném nezpevněném podloží. Provozovatel tak porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání," uvedla tisková mluvčí PČR Břeclav Kamila Haraštová.



I když obsluha nebezpečnou atrakci po několika desítkách vteřin zastavila, někteří lidé si polámali nohy o kovové zábradlí. Sanitky odvezly tři lidi do nemocnice v Břeclavi a pro čtvrtého zraněného dokonce musel přiletět vrtulník.



Přitom podle výpovědi některých očitých svědků mohla být celá tragédie ještě větší: "Kdyby to nechytli ti kolotočáři a ti lidé, kteří byli poblíž toho zábradlí, tak by se to celé převrátilo dozadu," uvedla očitá svědkyně. A její syn dodal: "Někteří lidé nestihli dát nohy nahoru, takže třeba kamarád měl zlomené obě dvě nohy o zábradlí."

Nikdo z přítomných kolotočářů se tehdy k vážné nehodě nechtěl vyjadřovat. Za obecné ohrožení z nedbalosti teď hrozí provozovateli atrakce až 5 let vězení.