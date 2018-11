Policie odtajnila, kde bude ve středních Čechách měřit! SEZNAM

Policejní statistiky hovoří jasně, nehodovost stoupá a i následky nehod jsou mnohem horší. Přibývá smrtelných nehod. Středočeská policie se kvůli tomu rozhodla k poměrně netradičnímu kroku a zveřejnila seznam míst, kde bude v budoucnu měřit.

"Je to jedním z opatření, kterým chceme působit do bezpečnosti dopravy, je to tedy preventivní, dáváme šanci řidičům, aby v těch místech, která označí dopravní policisté, kde budou měřit, a dáváme jim šanci, aby jeli pomaleji a nemuseli přicházet o peníze. Současně pochopitelně tím sledujeme zvýšení dopravní bezpečnosti," vysvětlil brigádní generál a ředitel středočeské policie Václav Kučera.

Tabulka obsahuje všechna plánovaná měření, v případě, že je místo v tabulce vícekrát, bude policie měřící akci opakovat.

Středočeští policisté podobné akce zkoušejí již delší dobu, podle Kučery přichází od občanů pozitivní odezva. I když ale policie místa zveřejní, řidiči na upozornění nedbají a i tak projíždí sledovanými úseky rychleji, než dovoluje zákon.

I když policisté místa zveřejnili, má to jeden háček, chybí totiž datum, kdy se policie na daný úsek zaměří, řidiči si tak musí dávat pozor neustále.

Policisté již nyní zveřejňují informace na vybraných portálech, jakým je například bezpecnynymburk.cz nebo bezpecnekladno.cz a další, souhrnný seznam s mapou se má pak v budoucnu objevit na portálu bezpecnystredoceskykraj.cz.