Policie pátrá po dvou dětech! Ze školy se už nevrátily

Policie pátrá po dvou nezletilých dětech. Třináctiletá Viktória včera nepřišla domů po divadelním představení, na které šla se svou školou. V druhém případě čtrnáctiletý Patrik odešel do školy, ale domů se už také nevrátil. Policie prosí veřejnost o pomoc.

Po přijatých oznámení pátrá policie po dvou dětech, které se včera nevrátily ze školy domů.

Viktória Trávníčková (13) odešla včera ráno ze Zdib do školy na Praze 8. Poté se zúčastnila divadelního představení, kam vyrazila se školou. Domů se však nevrátila. "Dívka není pohřešována poprvé, kdy má dle vyjádření rodičů problémy s chováním a špatný prospěch," uvedl Tomáš Hulan, tiskový mluvčí policie.

Viktória je střední postavy, má hnědočerné vlasy a hnědou barvu očí.

Patrik Valenta (14) včera ráno odešel z domova do školy, kde měl končit kolem dvanácté hodiny. "Ze školy se ale do této doby nevrátil, kdy dle vyjádření otce jeho syn takto zmizí pravidelně každý pátek. S největší pravděpodobností by se pohřešovaný mohl zdržovat v oblasti Zličína či Lužin, neboť má prý k těmto lokalitám z dřívější doby vztah," dodal Hulan.

Patrik má hnědé vlasy, hnědé oči a je hubené postavy.

"Pokud tušíte, kde, případně s kým by se mohly děti zdržovat, nebo jste se s nimi potkali, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158," doplnil Hulan.