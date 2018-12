Policie až teď vyslechla hlavní obviněnou v kauze Čapí hnízdo!

Mayerová, která byla zvolena za hnutí ANO, byla na policejní stanici už v květnu. Tehdy měla ale zdravotní potíže a policie musela výslech přerušit. Ve středu tak v případu vypovídala poprvé, píše portál Novinky.cz.

Kvůli tomu, že policie nestihla vyslechnout Mayerovou stejně jako Babišova syna, který v současnosti žije ve Švýcarsku, se prodloužila doba vyšetřování do konce roku. O delší lhůtu požádal vyšetřovatel Pavel Nevtípil státního zástupce Jaroslava Šarocha.

Mayerová byla v inkriminovanou dobu místopředsedkyní představenstva Čapího hnízda a jako taková podávala žádost o 50milionovou dotaci z evropských fondů. Spolu s předsedou představenstva Josefem Nenadálem je hlavní obviněnou.

Kvůli dotaci na farmu je trestně stíhán také premiér Andrej Babiš, jeho manželka Monika a její bratr Martin Herodes i dvě děti - Andrej Babiš mladší a Adriana Bobeková. Oba podle premiéra trpí psychickými nemocemi a lékařská zpráva tvrdí, že nemohou vypovídat.

"Cítím se zodpovědná za všechny ty problémy, co má Babiš a jeho rodina, protože já jsem podávala tu žádost, on o tom ani nevěděl. To na mě doléhá nejvíc," citoval deník Mayerovou. Vinu prý na policii odmítla, vysvětlovala fungování dotací.

Mayerová ale podle policie komunikovala s úřadem rozdělujícím dotaci pomocí e-mailové adresy s doménou agrofert.cz. Sama bývalá náměstkyně přiznala, že v té době pracovala i pro Agrofert.





Podívejte se na reportáž o případu: