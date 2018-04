Policie promluvila o smrti hvězdy z Peříčka! Uhořela i se synem (†2)

Ohnivé peklo vypuklo v Hlavní ulici na konci února 2016 - a to jen zhruba dvě hodiny po půlnoci (původní zpráva zde). Do boje s plameny se pustilo deset jednotek hasičů, než se ale prvním požárníkům podařilo dostat se do domu, oheň už stihl napáchat obrovské škody.

Ohořelý nábytek ale nebyl zdaleka tím nejhorším, co na hasiče uvnitř čekalo. Objevili totiž těla jedenačtyřicetileté ženy a jejího dvouletého syna. Záchranáři se dvojici ještě pokoušeli oživit, veškeré snahy však byly marné. Lékař už mohl jen konstatovat smrt.

Obětí byla zdravotní sestřička Leona, kterou ale sousedi pamatují spíše jako pornohvězdu vystupující v pořadu Peříčko, a její synek. Další ženě se pak před plameny podařilo utéct.

Policejní závěry

Okamžitě se rozeběhlo pátrání s cílem zjistit, proč požár vypukl. Policie tehdy nevylučovala žádnou z variant - od nedbalosti, přes technickou závadu, až po úmyslné založení požáru. Ani další týdny vyšetřování ale k výraznějšímu posunu v případu nevedly. Vyplývá to z vyjádření policie, které TN.cz nyní získalo.

"Odborná znalecká zkoumání přesnou příčinu požáru neurčila, jako nejvíc pravděpodobná se jevila nedbalost při používání otevřeného ohně," vysvětlila mluvčí Andrea Zoulová s tím, že cizímu zavinění nic nenasvědčuje. "Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl případ na konci května 2016 odložen," dodala Zoulová.

