Policie rozkryla obří gang dealerů! Tolik pervitinu pohromadě neviděli

Sedmičlenný gang výrobců a dealerů pervitinu z Karvinska podle policie dodal na trh během dvou let víc než 163 kilogramů této drogy. Prodejem narkotik mohli vydělat 100 až 200 milionů korun. Sedm členů skupiny ve věku od 26 do 41 let kriminalisté zadrželi minulý týden. Policisté zasahovali na 13 místech najednou. Všichni obvinění jsou ve vazbě. Novinářům to dnes řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.