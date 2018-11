Policie sdílí tuto fotku ženy myjící okna. Varuje před skrytým rizikem

Policisté totiž varují, že žena, která na fotografii myje okna, může být ve skutečnosti obětí moderního otroctví. "Vidíte někoho, kdo se 24 hodin denně stará o děti. Nikdy nesmí jít z domu sám? Domácí otroctví je téměř nezpozorovatelné, ale víme, že se to děje," varovali policisté z hrabství Wiltshire.

Kampaň vznikla společně s linkou, která má obětem této formy moderního otroctví pomáhat. Organizátoři zveřejnili krátké video, na němž žena myje okna, vyklepává z okna hadr a vynáší smetí.

Do you see an individual responsible for the care of children 24 hours a day who is never allowed out of the house on their own? Domestic servitude is almost invisible, but we know its happening. Report to us on 101 or via @MSHelpline #TellUsWhatYouSee pic.twitter.com/p3ztTNOoG5