Policie si posvítí na myslivce. Kontroluje vše, testuje alkohol!

Lovecká sezóna je v plném proudu, ale kromě myslivců mají pohotovost i policisté. Mají za úkol kontrolovat to, jestli lovci používají dovolené střelivo, jestli mají v pořádku zbrojní průkazy, nebo jestli před honem dokonce nepili alkohol.

Je časně ráno a na Novobystřicku v jižních Čechách se 35 střelců, pět honců a čtyři psovodi řadí, aby vyrazili na hon. "Budeme lovit zvěř drobnou, to znamená zajíce, zvěř chodící myslivosti, to znamená lišku a kunu, a když bude štěstí a dostane se, tak budeme lovit zvěř černou, to znamená divoká prasata," sdělil Štěpán Magura, myslivecký hospodář.

Kromě myslivců ale na místo dorazila i policie. Vidět chce zbrojní průkazy, dokumenty ke zbraním, lovecké lístky. Policisté pak namátkově vybírají pět adeptů, kteří se podrobí zkoušce na alkohol. "Já si myslím, že to k tomu dneska patří," tvrdí myslivec Václav Čihák.

Myslivcům popíjejícím rum z placatice při lovu prý dávno odzvonilo. Hříšník se podle policie objeví už jen minimálně. "V loňském roce na Novovčelnicku myslivec nadýchal takzvaný zbytkový alkohol. Policista mu na místě uložil blokovou pokutu a zakázal mu mysliveckou činnost toho dne," uvedla policejní mluvčí Hana Millerová.

Dnes se ale kontrolují i reflexní prvky. "Víme aspoň, kde kdo stojí. Občas se lidi ztratí v porostu a takhle si člověk aspoň ověří, že tam někdo stojí. Vím, kam se nesmí střílet," je přesvědčen myslivec Petr Hejral.

Co ale myslivce trápí, jsou jejich klesající počty. Mladá generace prý nemá o myslivost zájem. Najdou se ale i výjimky. Třeba jako 18letý Vojtěch, který se myslivcem teprve stane. "Mě nejvíc láká ten adrenalin v lese, ta zvířata, lov celkově," vysvětluje.