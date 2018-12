Policie stále pátrá po vrazích pumpařky. Zatím neúspěšně

Už osmdesát devět hodin pátrají policisté po dvojici chladnokrevných vrahů z benzinové pumpy. Stále však marně. V úterý měli dokonce v cele předběžného zadržení na Litoměřicku skončit dva lidé odpovídající popisu pachatelů. Ukázalo se ale, že šlo o planý poplach.

"Stále ovšem platí výzva, že žádáme svědky, kteří se pohybovali v blízkosti inkriminované čerpací stanice, aby se ozvali na linku 158," řekl mluvčí policie Pavel Truxa.

Podle záběrů jeden z lupičů chladnokrevně a bez rozmýšlení hned po příchodu na pumpu střílel. "V případě dopadení a odsouzení hrozí pachatelům pobyt ve vězení od patnácti let až po výjimečný trest," dodává policejní mluvčí.

Podle některých odborníků mohla být dvojice zdrogovaná. To ale před soudem není polehčující okolnost. "Pokud si někdo tu újmu na zdraví, to znamená to aplikování drog, způsobí sám, tak to přeci nemůže být polehčující okolnost," vysvětluje právník Jiří Černý.

Ačkoliv střílel jeden, trestu by neunikl ani druhý lupič. "Spolupachatel je odměněn v uvozovkách stejnou trestní sazbou jako pachatel. Pokud se ale ukáže, že jeho podíl na tom činu nebyl tak zásadní, tak pokud by pachatel dostal dvacet let, on by mohl dostat třeba patnáct let," doplňuje Černý.

Polehčující okolností by mohlo pro spolupachatele být snad jen to, že by se sám policii přihlásil a prozradil totožnost svého komplice. "Spolupracující obvinění by mohl dostat trest, který by šel třeba i hluboko pod spodní hranici trestního rozpětí," říká advokát Černý.

Jenže policie zatím neví ani to, jestli jsou pachatelé muži, nebo spáchala hrůzný čin smíšená dvojice muž a žena. Objevily se už dokonce i spekulace, že kulhání jednoho z nich bylo jen zástěrkou.