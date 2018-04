Vyšetřování smrti Aviciiho končí! Policie řekla, co prozradila pitva

Smrt Tima Berglinga, známého spíše pod pseudonymen Avicii, silně otřásla hudebním světem. Dýdžeje, který se řadí mezi největší velikány současné taneční hudby, našli mrtvého v dovolenkovém resortu v ománském Muscatu. Podle policie "nešlo o žádný kriminální čin", informuje portál Sky News.

Prokázaly to výsledky provedené pitvy. Co se však ve skutečnosti stalo, policie nesdělila. Ve hře tak stále zůstává možnost, že mladou hvězdu dostihly zdravotní komplikace. Avicii měl totiž vážné problémy se slinivkou, v minulosti navíc prodělal několik operací. Podle médií mohly mít jeho zdravotní problémy spojitost s častějším pitím alkoholu.

Objasnit smrt Aviciiho se usilovně snaží i jeho bratr David Bergling, který byl v době neštěstí také v Muscatu. Pátrá na vlastní pěst, vůbec si jeho odchod nedokáže vysvětlit.

A zdrcení jsou i fanoušci. Jeden z nich byl s Aviciim ve stejném resortu jen několik dní před jeho smrtí. Na mladou hvězdu vzpomíná v dobrém, popsal i jejich společné poslední chvíle a řekl, jak na něj Avicii působil (a to i po zdravotní stránce). Jeho příběh společně se zřejmě poslední fotkou Aviciiho s fanoušky najdete v článku zde.

Tělo známého dýdžeje by mělo být v nejbližší době převezeno zpět do Švédska. Tima Berglinga už v sobotu přišly na náměstí ve Stockholmu Sergels Torg uctít tisíce jeho příznivců. Jak to vypadalo, se můžete podívat ve videu zde: