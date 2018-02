Policie rozprášila největší drogový gang Moravy! Zadržela 40 lidí

V souvislosti s historicky největším drogovým gangem na východě Moravy se znovu zatýkalo. Dosavadní počet zadržených se tak rozšířil o dalších pět lidí, všichni to jsou muži ve věku od dvaadvaceti do dvaašedesáti let. Jednoho z mužů zadrželi při jízdě jeho luxusním vozem.

"Jelikož měli podezření, že se v autě nachází drogy, tak toto vozidlo kriminalisté zajistili a k ohledání přizvali psovoda se psem. Pak museli část vozidla pracně rozebrat a objevili dobře utajenou skrýš," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Ve skrýši skutečně objevili bílou látku, jestli je to pervitin a jak je kvalitní, to teprve prozradí chemické rozbory. Mimořádně velký gang výrobců drog působil ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Všude tam zasahovali policisté. Při domovních prohlídkách policisté objevili pět perfektně vybavených varen, zadrželi i několik dealerů, kteří zrovna čekali na dokončení výroby drogy. Pravděpodobně hlavním organizátorem je čtyřiačtyřicetiletý muž z Uherskohradišťska.