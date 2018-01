Policie zakročila na protivládní demonstraci v Íránu. 10 mrtvých

Při demonstracích přišlo v Íránu v noci na dnešek o život deset lidí. Oznámila to dnes íránská státní televize. Podle ní policie zasáhla proti "ozbrojeným demonstrantům", kteří se pokusili obsadit policejní stanice a vojenské základny. Protesty začaly ve čtvrtek a podle televize od té doby bylo zabito 12 osob. Dosud se hovořilo o čtyřech obětech, které přišly o život na jihu a jihozápadě země. Íránci protestují proti špatné ekonomické situaci.

"Při událostech z minulé noci bylo bohužel zabito celkem deset lidí. Někteří ozbrojení protestující se pokusili obsadit policejní stanice a vojenské základny, ale narazili na odpor pořádkových sil," uvedla televize, která poskytla záběry škod způsobených demonstrujícími, ale nikoli informaci o tom, kde se incidenty staly.

První velký protest byl hlášen ve čtvrtek z Mašhadu, po němž následovala další města. V noci na dnešek policie zasahovala proti demonstrujícím také v Teheránu a použila proti nim slzný plyn. Podle íránských zdrojů skončilo za mřížemi několik set lidí. Jde o nejrozsáhlejší protesty od roku 2009, kdy Íránci vyšli do ulic kvůli znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.

Írán se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti hlavně mezi mladými lidmi. V zemi je vysoká inflace a lidem se nelíbí vysoké ceny zejména potravin.

Demonstrace pokračovaly v noci na dnešek, i když prezident Hasan Rúhání v nedělním projevu vyzval ke klidu a řekl, že občané dostanou větší prostor ke kritice. V noci se protestovalo i v Teheránu, kde policie použila k rozehnání lidí slzný plyn. Vyplývá to ze snímků na sociálních sítích, jež ale nelze nezávisle ověřit, upozornila agentura AFP.

Další shromáždění se konala v Kermánšáhu na západě země, v Šáhín Šahru u Isfahánu i na dalších místech. Na snímcích zveřejňovaných na sociálních sítích je vidět útoky účastníků na veřejné budovy, náboženské stavby, banky i velitelství islámských milicí. Zapáleny byly některé domy i policejní auta. Íránské úřady omezily přístup k sociálním sítím jako telegram a instagram.

První dva mrtví byli ohlášeni v sobotu večer ze západního města Dorúd, další dvě osoby zemřely podle původních informací v neděli večer v Ízehu, který leží v provincii Chúzestán. Oběti zasaženy střelnou zbraní. Člen místní správy řekl, že v Ízehu byly také dvě osoby zraněny a že neví, "zda stříleli policisté nebo demonstranti".

Rúhání řekl, že je třeba poskytnout Íráncům prostor, aby vyjádřili své názory, avšak odsoudil násilnosti a ničení veřejného majetku. "Kritizovat je něco zcela jiného než využívat násilí," prohlásil.

Motorem protestů je tíživá ekonomická situace Íránců. Podle odborníků obyčejní lidé zatím nepocítili dopad uvolnění sankcí, které umožnila dohoda o íránském jaderném programu z roku 2015. Meir Džavedanfar, který je íránského původu a přednáší na univerzitě v Haifě, řekl, že si Íránci od Rúháního slibovali zlepšení ekonomiky, ale to se nestalo. Íránci teď podle něj došli k závěru, že problémy jejich země jsou příliš hluboké na to, aby je napravil jeden člověk. "Ztratili naději, vidí, že jestli to nedokáže změnit Rúhání, pak toho není schopen nikdo," řekl Džavedanfar.