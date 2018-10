Policie zfalšovala důkazy, tvrdí zastánci Kramného. GIBS rozhodl!

Oznámení učinil 25. září spolek Šalamoun, který se v kauze Kramný dlouhodobě zastává odsouzeného Petra Kramného. Během jednoho z telefonátů měl Kramný říct, že "mu v Egyptě všechno vyšlo", alespoň tak to zaznamenal policista do protokolu. Spolek Šalamoun ale zveřejnil celý záznam rozhovoru Kramného s tetou a podobná slova Kramný nepoužil.

Na nahrávce mluví o tom, že mu jeho intuice říká, že spor s rodinou Moniky Kramné nakonec dopadne v jeho prospěch, a srovnává to s tím, že i v Egyptě byl přesvědčený, že mu nakonec egyptské úřady povolí vrátit se do vlasti, což se nakonec také stalo.

Záznam celého telefonátu Petra Kramného:

Soudy měly k dispozici celý záznam inkriminovaného rozhovoru, podle Spolku se ale ve všech rozsudcích objevuje nepřesná formulace, podle níž má Kramný říkat, že mu všechno v Egyptě vyšlo. Kubienu, který za práci na případu Kramný byl oceněn, Šalamoun podezříval ze zneužití pravomoci úřední osoby.

GIBS se ale podáním odmítl zabývat. "GIBS nepřísluší přezkoumávat procesní postup jiného policejního orgánu, neboť toto je ve výlučné pravomoci příslušného dozorového státního zástupce. Rovněž tak GIBS nepřísluší hodnotit zákonnost zajištění důkazů. V této věci je příslušný pouze nezávislý soud, který zná právo. V případě, že by soud zjistil podezření ze spáchání trestného činu, pak by přijal odpovídající opatření," vzkázala inspekce spolku.

Ten se ale nevzdává a obrátil se na Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které případ dozorovalo, s podnětem, aby GIBS zaúkolovalo prověřením postupu policisty, na něhož si spolek stěžuje, prozradil místopředseda spolku Václav Peričevič.

Jde přitom o zcela zásadní věc. Pokud by vyšlo najevo, že policisté spáchali trestný čin, byl by to argument, proč obnovit už pravomocně ukončené trestní řízení. O obnovu si Kramný požádal symbolicky přesně pět let po smrti své manželky a dcery, které zemřely v červenci 2013 na dovolené v Egyptě. Kromě údajně zfalšovaných odposlechů argumentuje také novými posudky, které vyznívají v jeho prospěch.

Když v červnu spolek Šalamoun zveřejnil záznam rozhovoru Petra Kramného, který měl Kubiena pozměnit, oslovila redakce TN.cz Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje s žádostí o vyjádření.

"Ve věci rozhodl soud, rozhodnutí nabylo právní moci. Vzhledem k uvedené skutečnosti není komentář k předmětnému v naší gesci," uvedla mluvčí moravskoslezských policistů Gabriela Pokorná.