Policista měl prodávat drogy a vynášet informace, přiznal se

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila policistu z Děčínska z toho, že prodával nebo zdarma poskytoval marihuanu a metamfetamin. Své známé také údajně informoval o činnosti policie, aby jim umožnil vyhnout se případnému postihu za páchané přestupky a trestné činy. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Muž se podle ní plně doznal.

Policistu, který pracuje na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje, zadrželi příslušníci GIBS v úterý ráno. Drogy prý dodával osmi lidem, a to opakovaně od letošního ledna až do současné doby. Od září pak údajně vynášel policejní informace.

Za zneužití pravomoci a nedovolené nakládání s drogami hrozí policistovi až pětileté vězení. Inspekce ho stíhá na svobodě.

Případy, kdy byli kvůli prodeji drog zadrženi policisté, se v posledních letech objevily opakovaně. Třeba v únoru 2012 GIBS obvinila dva pražské policisty, kteří podle ní minimálně od roku 2006 prodávali pervitin a marihuanu. O dva a půl roku později zadržela inspekce z podobných důvodů policistu v Ústí nad Labem. V lednu 2015 pak inspektoři zatkli kvůli obchodování s pervitinem policistu z Liberecka, jeho bratra a také přítelkyni.

V současné době například stojí před kroměřížským okresním soudem kvůli prodeji pervitinu bývalý policista Lukáš Jakubec, který je od loňska stíhaný za prodej drog, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a vydírání. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let vězení. Obžalobě čelí i jeho manželka. V přípravném řízení se k trestné činnosti doznal, uvedl i to, že byl uživatelem drog. Před soudem se ale hájí tím, že chtěl prostřednictvím drog proniknout do kriminálního prostředí a získávat o něm informace.