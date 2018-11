Policista přišel po zásahu o vše! "Následky mám dodnes," přiznal

Policejní důstojník Nick Bailey, který se v březnu přiotrávil novičokem, poprvé promluvil pro televizi BBC. Vše odstartovalo ve chvíli, kdy policisté našli Sergeje a Juliji Skripalovy bezvládně ležet na lavičce v Salisbury. Nicka s dalšími dvěma kolegy pak vedení poslalo do jejich domu.

Policisté měli za úkol najít jakékoliv známky vniknutí do domu nebo kontaminace neznámou látkou. Pokud by ji navíc našli, dalo by se uspíšit podání protijedu. Proto museli mít všichni na sobě ochranné obleky včetně rukavic a ochranných brýlí.

Přesto se Nick přiotrávil, i když nejdříve příznaky nerozpoznal. "Zorničky jsem měl jako hlavičky špendlíků a byl jsem docela zpocený a horký. Připisoval jsem to únavě a stresu," prohlásil 38letý otec dvou dětí. Když mu ale bylo špatně i další den, odvezli ho do nemocnice.

"Byl jsem zděšený, byl jsem zmatený, netušil jsem, co se děje a to bylo velice, velice děsivé," uvedl Nick. Záchranáři ho převezli do nemocnice v Salisbury, kde už předtím byli hospitalizováni Skripalovi. Lékaři podali Nickovi několik léků, zatímco se vědci z vojenské laboratoře snažili přijít na to, čím se všichni tři otrávili.

Nakonec museli lékaři Nickovi oznámit, že se otrávil novičokem. "Měl jsem strach z neznámého, protože to je tak nebezpečná látka a já ji měl v těle. Když jsem navíc věděl, jak zasáhla další lidi, byl jsem strachy bez sebe. Byl jsem při vědomí celou dobu, dali mi hodně injekcí. Fyzicky jsem se cítil otupený," popsal.

Policista prý stále netuší, jak se mohl otrávit. Forenzní technici našli jed novičok nastříkaný na klice vchodových dveří do domu Skripalových. Přestože měl Nick rukavice, dostala se látka do jeho těla. "Nevím, možná jsem si upravoval masku a brýle, když jsem měl jed na rukavicích," sdělil Nick.

Všechen jeho majetek musel být zabaven, protože ho Nick mohl nevědomky kontaminovat jedem. "Nejen že jsme přišli o dům, přišli jsme o všechno, co jsme vlastnili. Všechno, co měly děti, jsme ztratili, auta, všechno," vypráví policista.

Fyzicky se prý do pořádku vrátil poměrně rychle, stále má ale psychické následky. Když mohl po téměř třech týdnech z nemocnice s manželkou odejít, bylo to pro něj "neskutečné". "Prostě se to stalo a teď musím brát každý den po jednom," doplnil Nick. Poděkoval také za podporu veřejnosti a především své rodině.

Podívejte se na archivní reportáž TV Nova: