Policista tasil zbraň na řidiče. Soud ho prohlásil nevinným

První stání proběhlo před více než měsícem. Policistovi v případě viny hrozilo až pětileté vězení a ztráta zaměstátní.

Souzený policista se minulý rok v září v Plzni dostal sporu s řidičem, který policisty problikl za rychlou jízdu a nebezpečné manévrování. Policie mu poté zatarisila cestu a obžalovaný policista měl řidiče nevybíravě napadnout a vytáhnout na něj pistoli.

Policista to popřel. "Nebylo to použití zbraně, jelikož jsem ji měl pouze u stehna a mířila po celou dobu k zemi," uvedl obžalovaný Vladimír Slavotínek. Obhájce policisty tvrdí, že napadnutý řidič svou jízdou ohrožoval ostatní auta, proto by policista neměl být odsouzen.

Soud k obhajobě přihlédl a policistu shledal nevinným. Muže předá soud policii ke kázeňskému postihu, nicméně podle rozsudku se policista nedopustil trestného činu.