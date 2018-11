Policista měl zavinit smrt svých kolegů. Soud mu dal podmínku

Řidič policejní dodávky dostal na zasněžené silnici smyk a srazil se s německým kamionem. V troskách bohužel zemřeli dva policisté - jednomu bylo 31 let, druhému 56 let. Řidič se při nehodě zranil a letěl do nemocnice vrtulníkem.

Byly dva dny před silvestrem. Místo oslav konce roku se ale rodiny dvou policistů musely vyrovnávat se smrtí svých blízkých. "Celá událost nás hluboce velmi zasáhla. My jsme okamžitě rodinám tragicky zesnulých kolegů poskytli akutní psychologickou pomoc," uvedla mluvčí královéhradecké policie Ivana Ježková.

Policisté přitom jeli z Hradce Králové směrem na hraniční přechod Petrovice. Tam si od německých kolegů měli převzít ženu, na kterou byl vydán evropský zatykač.

Případ řešil Okresní soud v České Lípě. Ten nyní policistu nakonec potrestal mnohem mírněji, než původně požadovala obžaloba. Vozidlo bylo prý dvacetileté, prorezivělé a spolujezdci ani neměli zapnuté pásy.

Má proto dvouletý podmínečný trest. Současně nesmí sednout za volant po dobu pěti let a navíc ředitelství policie musí uhradit 103 tisíc korun. Rozsudek není zatím pravomocný, protože se žalobce proti němu odvolal.