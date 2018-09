Policisté mají speciální přístroje, detektory odhalí tep migranta!

Policisté na hranicích mají možnost, jak snadněji odhalit nelegální migranty. Při kontrolách na hranicích využívají speciální přístroj detektor Heartbeat. Během kontroly policisté připojí na vůz diody, které prostřednictvím detektoru odhalí, zda se ve vozu nenachází další osoby.

Metodu detektoru vyzkoušeli karlovarští policisté o víkendu během kontrolní akce na hraničních přechodech s Německem. Akce se zúčastnilo 40 českých policistů a šest až osm německých. Během víkendu žádné nelegální migranty policisté neobjevili.

Speciální přístroje jsou pro policisté velkou výhodou. Nejen, že jim urychlují práci, ale také klesá snaha migrantů nebo pašeráků dostat se na české území. "Za letošní rok policisté zadrželi asi 130 nelegálních migrantů. To je v porovnání s rokem 2015, kdy vrcholila migrační krize a bylo zadrženo 3000 migrantů, velmi nízké číslo," řekl pro deník Právo ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Vláda na nákup přístrojů vyčlenila 350 milionů korun. Detektor, který stojí 1,7 milionů korun, zatím používají policisté z Jihočeského a Jihomoravského kraje. Další kraje by přístroje měly mít do tří let. Policisté na hranicích využívají také mobilní inspekční střediska, která jim umožňují zjistit pravost dokladů a propojit se s databází zemí.

Zvýšit by se mohly také tresty za trestný čin pašeráctví, které se nyní pohybují v rozmezí dvou až dvanácti let. Jednat by o tom v úterý měla Bezpečnostní rada.