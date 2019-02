Policisté navrhli obžalovat 4 lidi kvůli korupci, včetně ex-hejtmana

Žalobci o návrhu rozhodnou v nadcházejících měsících, řekl dnes ČTK žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda.

Policisté vyšetřování v případu ukončili v polovině listopadu, od té doby se obvinění seznamovali se spisem. "Návrh je podaný na čtyři osoby, počet se tak nezměnil. Dozorový státní zástupce se nyní seznámí se spisem, který je velmi rozsáhlý, a bude posuzovat, zda je návrh na podání obžaloby důvodný. Pokud se s tím ztotožní, připraví obžalobu. Celý proces s ohledem na obsáhlost spisu může trvat několik měsíců," uvedl žalobce Šereda.

Petrůj a Kadlec jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby. Tehdejší náměstek Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, navíc z přijetí úplatku. Kadlec byl kvůli Vidkunu propuštěn, výpověď neúspěšně napadal u soudů. Petrůj byl postaven mimo službu. Bývalý hejtman Rozbořil je v případu obviněn z podplácení. Čtvrtým obviněným je vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Kromě Kyselého, který dále podniká v realitách, obvinění změnili své profese.

Podle jejich obhájců obvinění trvají na své nevině, podle nich nejsou důkazy přesvědčivé. "Podle klienta řízení zahájeno být nemělo, důkazy jsou hodně nepřesvědčivé a ani po třech letech se to nikam neposunulo. Naopak vnímá, že ta obvinění se vůči němu zeslabila," řekl dnes ČTK obhájce Petrůje Tomáš Vymazal.

Také bývalý hejtman Rozbořil vinu po celou dobu popírá, podle jeho obhájce Petra Konečného se nové důkazy během vyšetřování neobjevily. "Podali jsme do závěrečného vyhodnocení návrh na zastavení jeho stíhání. Čekáme nyní, zda se to někam opravdu posune. Ve vyšetřování se podle nás neobjevily nové důkazy, které by verzi proti němu potvrdily. V podstatě je to o tom, jak si vyložíte žvanění v hospodě," řekl dnes ČTK Konečný.

Případ odkrývá údajně korupční vztahy mezi policií, podnikateli a správou. Podle usnesení o zahájení trestního stíhání tehdejší policejní náměstek Kadlec vlivnému podnikateli Kyselému údajně pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny.

Kauza Vidkun se otevřela 13. října 2015 policejní razií na několika místech v Olomouci, kdy policie dělala domovní prohlídky a zadržela či předvedla několik lidí včetně bývalého ministra vnitra Ivana Langra. V jeho bytě v Olomouci strávili více než 13 hodin, ale nakonec ho propustili, v případu obviněn není. Rozbořil byl stíhán na svobodě, Kyselý, Kadlec a Petrůj strávili tři měsíce ve vazbě.