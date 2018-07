Policisté se loučí se čtyřnohým parťákem. Byl to žrout, vzpomínají

Policisté z pražského Císařského ostrova se v těchto dnech loučí se svým čtyřnohým kolegou a parťákem Lordem. Služební kůň u policie sloužil dlouhých šestnáct let, ale ze začátku to byl pořádný paličák a málem od policie "vyletěl".

"Lord se narodil v březnu roku 1996 a po ročním policejním výcviku byl zařazen do přímého výkonu služby v roce 2002. Pracovat s ním však zpočátku nebylo vůbec jednoduché. Jak se říká, měl svou hlavu. U jízdní policie se najde hned několik policistů, které i opakovaně shodil ze sedla na zem," popsal svéhlavého koně mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Jízdní jednotka proto začala řešit, jestli se Lord pro práci v terénu vůbec hodí. V tu chvíli prý jako by kůň poznal, že má namále a zklidnil se.

"Jedinou jeho neřestí tak zůstala žravost. Jako jediný ze stáje měl podestýlku z pilin, neboť slámu si vždycky sežral," přiblížil Rybanský.

Za 16 let aktivní služby se Lord účastnil akcí nejen přímo v Praze, ale i v jiných částech Česka.

"Rok 2018 je rokem, kdy se naplnil Lordův čas u policie a zaslouženě odchází do služebního resp. „koňského“ důchodu. Na jeho místo přijde nový, mladší člen jízdního oddělení, který bude stejně jako Lord postupně zařazen do přímého výkonu, a to nejen v ulicích metropole," uzavřel Rybanský.