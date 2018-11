Policisté shání pomoc pro kolegu: Zachraňte tátu dvouleté holčičky!

"Jménem našeho vážně nemocného kolegy, sloužícího u Policie ČR Frýdek Místek od roku 2006, vás touto cestou zdvořile žádáme o pomoc při záchraně jeho života," napsala Křesťanská policejní asociace.

Čtyřicetiletému muži diagnostikovali lékaři vážnou nemoc. "Jedinou nadějí je nalezení vhodného dárce kostní dřeně, aby dále mohl vychovávat svou dvouletou dcerku," upozornila asociace.

Dobrovolníky žádá, aby se registrovali v Krevním centru. To je součástí Českého národního registru dárců kostřní dřeně.

Potencionálnímu dárci by mělo být mezi 18 a 35 lety, měl by být zdravotně způsobilý, neměl by užívat dlouhodobě žádné léky, zvláště pak ne léky na tlak a štítnou žlázu a neměl by v minulosti prodělat závažné onemocnění.

"Věříme, že mezi námi jsou takoví, kteří v sobě najdou odvahu pomoci svému kolegovi a tím mu dají naději jeho dalšímu životu," dodali policisté.

Zájemci o darování kostní dřeně se mohou registrovat do dvou registrů. Český registr dárců krvetvorných buněk funguje při Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. V Plzni působí Český národní registr dárců dřeně. Oba registry ale vzájemně spolupracují. Seznam náběrových míst najdete ZDE (Český národní registr dárců dřeně) a ZDE (Český registr dárců krvetvorných buněk).

Dárcovství kostní dřeně je anonymní. Pokud je registrovaný dárce k odběru vybrán, má nárok na proplacení cestovného do místa odběru, čtyři dny placeného pracovního volna a na dani z příjmu může uplatnit odečet až 20 tisíc korun.