To jsou hrdinové! Strážníci z Ústí zachraňují životy skoro na počkání

Ústeční strážníci byli na místě dříve než záchranka. Už několik let proto v autě vozí defibrilátory, které srdce pomáhají znovu nastartovat.

Bezmála u tisíce lidí, kterým přestalo fungovat srdce, zasahovali strážníci spolu se záchranáři v posledních pěti letech. Počty zástav prý rok od roku stoupají. Není týden, kdy by strážníci nemuseli někoho oživovat. 14 strážců zákona dnes za to dostalo vyznamenání. Před čtvrt rokem například strážníci zachránili staršího muže z ústeckého Střekova. Přivolala je manželka, její muž prý přestal dýchat. Strážníci byli na místě první a muže začali oživovat.

"Když jsme přijeli na místo, byl tam muž bez známek života, takže jsme ho okamžitě napojili na defibrilátor, který vyhodnotil, že je potřeba srdeční masáž udělat. Za poslední rok jsem měl těchto výjezdů několik," sdělil Jiří Pajkrt, strážník Městské policie, Ústí nad Labem.

Muže se nakonec podařilo zachránit, kvůli srdečním potížím je ale stále v nemocnici. Ne vždy ale dokázali strážníci život zachránit i přesto, že defibrilátor vozí v autě.

"Většinou to máme kolem 11 až 12 procentní úspěšnost, což jsou dobrá čísla, i když se to nezdá na ten počet, i kdyby se nám podařilo zachránit jediný život, tak to má smyslm," řekl záchranář Lukáš Vais.

Podle záchranářů prý za stoupajícími počty srdečních zástav stojí řada faktorů - může to být špatná životospráva, ale i prodlužující se doba života.



Teplické policistky zase před týdnem zachraňovaly sebevraha. Muže nebezpečně sedícího na okenním rámu si všiml kolemjdoucí. Dostal o něj strach a přivolal policii.

Muž chtěl vyskočit z 11.patra. "Přivolaným policistkám řekl, že chce skoncovat se životem. Když dokouřil cigaretu, zaklonil se a chtěl skočit," uvedl mluvčí ústecké policie Daniel Vítek.

Ženy ale jednaly velmi pohotově. Přiskočily k muži, chytily jej za končetiny a oblečení a táhly jej dovnitř. "Muž větší polovinou těla visel z okna, policistkám se snažil vytrhnout a skočit," pokračuje Vítek. Ženy ale držely pevně, a i když to nebylo snadné, vzhledem k tělesné stavbě muže, podařilo se jim ho uržet až do příjezdu hasičů. Těm se podařilo muže z okna sundat. Následně byl osmašedesátiletý sebevrah převezen na psychiatrické oddělení.

Podívejte se na reportáž TV Nova o oceněných strážnících z Ústí nad Labem: