Policistka se vracela domů. Spletla si byt a zastřelila souseda

Šestadvacetiletý muž zahynul ve Spojených státech poté, co jej střelila jeho sousedka policistka. Ta se ve čtvrtek v noci vracela domů a spletla si svůj byt s tím sousedním.

Střelba se ozvala v texaském Dallasu. Hned poté policistka zavolala na dispečink a vše oznámila. Hlídka, která na místo přijela jako první, poskytla muži první pomoc. Po převozu do nemocnice však byl prohlášený za mrtvého. Muž pocházel ze Svaté Lucie v Karibiku.



“Slyšely jsme, jak policisté křičí, ale jinak vůbec nevíme, co se stalo,“ sdělila pro The Dallas Morning News dvacetiletá Yazmine Hernandezová, která bydlí ve stejné budově. „Znělo to, jako když policie křičí, Otevřete! Otevřete!,“ doplnila její stejně stará spolubydlící Caitlin Simpsonová. Budova se nachází nedaleko dallaského policejního ředitelství.



Policistka, jejíž jméno úřady nezveřejnily, zraněná nebyla. Není ani jasné, jak se do sousedního bytu dostala. Do vyšetření případu, na kterém spolupracují dallaská policie a dallaský úřad státního zástupce, bude postavená mimo službu.