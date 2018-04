Policistům zmizelo půl tuny marihuany. To byly myši, brání se

O práci přišla osmička osm argentinských policistů, kterým z policejních skladů zmizelo 540 kg marihuany. Ve skladišti u města Pilar, zhruba 60 kilometrů od argentinského hlavního města Buenos Aires, mělo být přesně šest tun marihuany.

Když ale sklad převzal nový policejní velitel Emilio Portero, zjistil, že mu přibližně půl tuny drogy ve skladu chybí. Upozornil tak policejní inspekci.

Podezření padlo na jeho předchůdce Javiera Speciu, který z funkce odešel před rokem. Případ se dostal až k soudu, který zjišťuje, jestli jsou chybějící drogy důsledkem nedbalosti policistů, nebo zda nebyly ze skladu ukradeny.

Specia a tři jeho podřízení přišli se stejným vysvětlením: Půl tuny marihuany, která byla ve skladišti dva roky, "sežraly policistům myši", uvedl list The Guardian.

S tím ale nesouhlasí experti z univerzity v Buenos Aires, kteří u soudu také vypovídali. Podle nich by si myš marihuanu s potravou nespletla. Navíc, kdyby opravdu za zmizení tak velkého množství marihuany byli zodpovědní hlodavci, mělo by to pro ně fatální následky a ve skladišti by se válela spousta mrtvých myší.

Soud bude pokračovat 4. května a u soudu bude vypovídat další čtveřice policistů, kteří jsou také podezřelí, že na zmizení drog mají podíl.