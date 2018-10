Politici, kteří mají více funkcí, by nedostali dva platy, schválila vláda

Vláda schválila návrh, aby se snížil plat starostům, radním nebo hejtmanům, kteří jsou zároveň členy vlády, senátory nebo poslanci. Znamenalo by to, že by nově dostali jen dvě pětiny z toho, co dostávají jejich kolegové. To, co by se ušetřilo, by zůstalo v rozpočtu obce nebo kraje.