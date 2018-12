Politici si schválili zvýšení platů. Od ledna si polepší o tisíce korun

Platy vrcholných politiků v příštím roce pravděpodobně vzrostou o devět procent. Dnes o tom rozhodli senátoři. Základní plat poslanců a senátorů by tak od ledna měl být přes 80 tisíc korun. Předlohu teď dostane na stůl prezident.

Platy vrcholných politiků vzrostou příští rok pravděpodobně o devět procent, jak to schválila Sněmovna. Senát na tom nic dnes nezměnil. Původně se přitom mluvilo o navýšení o 20 procent.

K přijetí návrhu na postupné navyšování platů v příštích dvou letech chyběl jeden hlas. Vládní platovou novelu, kterou horní komora neschválila ani neodmítla, tak zřejmě počátkem příštího týdne dostane k podpisu prezident.

Základní měsíční plat například poslance a senátora by se měl zvýšit o 6500 korun na 82.400 korun místo na 90.600 korun.

Senátní hospodářský výbor doporučoval navýšení o 10,5 procenta v příštím roce. Základní plat zákonodárce by se tak zvýšil na 84.000 korun měsíčně. V přespříštím roce by činil 87.300 korun, pokud by i pro rok 2020 zůstal zachován základ pro výpočet platové základny pro příští rok.

Neboť Senát novelu neschválil, neodmítl ani neupravil, předloha poputuje k prezidentovi jako přijatá uplynutím měsíční lhůty, kterou horní komora na projednávání zákonů má. Ta v případě novely uplyne v neděli 16. prosince. Pokud by horní komora předlohu pozměnila nebo zamítla, poslanci se k jejímu opětovnému projednání chtěli sejít 28. prosince tak, aby mohla být přijata včas do konce roku.