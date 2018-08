Politici tráví léto hodně bizarně! S ovcemi i oslavou Rambohafíka

O dovolené rodiny premiéra Andreje Babiše prý rozhodla manželka Monika. I s dcerou vyrazili na řecký ostrov Mykonos. "Já jsem Monice říkal už mockrát, že bych rád někdy zajel i do hor nebo poznával o dovolené památky. Být to na mně, tak klidně zůstanu i doma a odpočívám. Možná se mi jednou povede ji přesvědčit, abych to jednou mohl vybrat já," posteskl si v nadsázce Babiš.

Přiznal se, že ani na dovolené si neodpočine od práce. Maily prý tajně vyřizuje vždy hodinu ráno, než se žena probudí, a pak hodinu večer, než se připraví na večeři. "Každé ráno chodím hodinu po ostrově, potom se s rodinou nasnídáme a jdeme na pláž. Snažím se plavat aspoň dvakrát 30 minut. Po malém jídle se vracíme na hotel, já jdu cvičit, šlapu aspoň hodinku a pak už je večer a jdeme do města na večeři. Zatímco manželka s dcerou lítají po nákupech, já si radši sednu venku před obchod a pozoruju lidi," popsal.

Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová už toho o prázdninách stihla hodně. V červenci se zúčastnila festivalu Colours of Ostrava, o pár dní později letěla na dovolenou k moři. "2 hoďky zpoždění na noc, vzdušné dálnice jsou ucpané letadly jak naše D1. A pozor, Češi divte se, žádné vyumělkované salonky ani Rambohafík. Ani žádní politici. Knihy typu Boss Babiš či Nepohodlný agent letí se mnou," rýpla si na facebooku do svého bývalého šéfa, který ji z funkce ministryně odvolal.

O prázdninách ale nezapomněla ani na svého psa Jessyho, kterému už i ona sama začala přezdívat Rambohafík. Ten totiž letos oslavil už 14. narozeniny. "Všechno nejlepší k narozeninám, můj čtyřnohý příteli. Úctyhodný věk, můj kluku," napsala.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček odjel s rodinou na Sardinii. Na sociálních sítích se ale pochlubil také parádní grilovačkou. "Miluju grilování. Patří to k létu. Dneska jsem se pustil do mého oblíbeného jídla: kuře na pivu," svěřil se Hamáček. Stihnul si ale skočit také na zápas fotbalové Slavie. "V pohárových zápasech fandíme vždycky českým klubům," napsal k fotce.

Lídr ODS Petr Fiala už tradičně zamířil s rodinou do Chorvatska. Ani on si ale nenechal ujít hudební festival Colours of Ostrava. A dal si tam i jedno orosené!

Známý milovník selfíček Zdeněk Škromach se na facebooku pochlubil výlety po Česku. V parných dnech se jel zchladit do bunkru v Drnově, pak se i s rodinou vykoupal v jezeru Barbora na Mostecku. S křovinořezem v ruce se také pochlubil, že nezanedbává ani zahrádku.

Komunista Jiří Dolejš tráví každou volnou chvilku na Slapech. Společnost mu tam dělá i fenka Sunny, kterou hlídá dceři. "Sunny je pes sluneční a vodní. Dobře snáší letní slunce, plave jako vydra a je i dobrý parťák na plavbu v kanoe. Tak jsme dnes podnikli výlet po jezeře," pochlubil se začátkem srpna.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš odjel i s manželkou na dovolenou do Španělska. Kromě slunění na pláži stihli navštívit i hlavní město Katalánska Barcelonu. Předtím se zúčastnil hudebního festivalu v Portugalsku.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se netají tím, že nejraději cestuje po vlastech českých – ideálně vlakem. Na dovolenou vyrazil začátkem srpna a zúčastnil se třeba poutě v Chorušicích. Z dovolené si přivezl také netradiční suvenýr. "Úžasný prázdninový dárek," napsal na facebooku k obrázku ovce.