Politik postavil vilu u rezervace. Díky starému územnímu plánu

Odborníci tvrdí, že problémem je nedostatečná vzdálenost od chráněné přírodní rezervace. Podle místní starostky je na vině dvacet let starý územní plán. Na případ upozornil idnes.

Je to dům, který by chtěl mít asi každý. Prakticky v přírodě, na konci obce, kde už se dál stavět nebude. Stojí ve Šlapanicích u Brna a to přímo na kraji chráněné přírodní rezervace. Ta má mít přitom kolem sebe ochranné pásmo.

"Řešením není odstraňování stavby, ta stavba už tam je. Mohl by ale nastat jakýsi boom a začít se stavět v chráněných územích," obává se odborník na ochranu přírody Vilém Jurek.

Matýšek se ale brání. "Dostali jsme normálně stavební povolení a podle toho stavebního povolení jsme to postavili. V té oblasti je mnohem blíž chráněné krajinné oblasti dalších třicet nebo padesát domů," tvrdí bývalý radní.

ODS, jejímž je Matýšek členem, ovšem radost nedělá. "Samozřejmě platí pro každého, že musí dodržovat pravidla a pokud je člověk v politice, tak by měl jít ostatním v tomto příkladem," má jasno předseda strany Petr Fiala.

Bývalému radnímu ke stavbě vily podle místní starostky pomohl dvacet let starý územní plán. Matýšek ale tvrdí, že problémem rozhodně není jeho dům, ale využívání přilehlé přírodní rezervace k zábavě.

"Město toleruje, že se tam pořádají různé akce, zapalují ohně a já nevím, další různé věci, které by v chráněné krajinné oblasti asi být neměly," zlobí se.

Podle místní starostky by v budoucnu měl existovat nový územní plán. Ten zamezí stavbě v blízkosti této chráněné oblasti.