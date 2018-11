Politikům se znovu zvýší platy. Od ledna by měli brát přes 90 tisíc

Poslanci dostanou nejspíš od ledna výrazně přidáno. Zástupci Pirátů a SPD totiž dnes ve Sněmovně nedokázali prosadit, aby se ještě v listopadu hlasovalo o návrhu, který měl růst platů politiků přibrzdit. Od ledna by se tak měl poslancům zvýšit plat o dvacet procent.

Piráti přišli s pozměňovacím návrhem, aby se plat politiků odvíjel od průměrných platů v celé ekonomice, ne od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Tomio Okamura z SPD zase přišel s tím, že se platy politiků mají úplně zmrazit až do konce roku 2021.

Nedokázali to ale dnes prosadit do jednání ještě v listopadu. Základní měsíční plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun.

Od ledna příštího roku by se základní plat poslance podle nyní platného zákona mohl zvýšit až na 90 600 korun a náhrady mají vzrůst až na 63 900 korun. Politikům pak ještě náleží příplatky za funkce ve výborech či klubech.

Poslanci budou o zákonu, který by navýšení zmírnil, hlasovat až v prosinci, pak má Senát třicetidenní lhůtu na jeho projednání a ještě ho musí podepsat prezident. Do ledna se to tedy nestihne a poslanci tak v novém roce dostanou o pětinu vyšší plat.