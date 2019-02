Pomáhejte lidem, jako jsem byla já, vzkázala Viky. Pak si vzala život

V České republice žije podle odhadů asi 250 tisíc lidí s poruchou autistického spektra. Nejen oni, ale často i jejich rodiny se kvůli neinformovanosti veřejnosti potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů i neadekvátní zdravotní a sociální péčí. I na tyto problémy každoročně upozorňuje Mezinárodní den Aspergerova syndromu, který připadá na 18. únor.

Poprvé se den v České republice připomínal v roce 2015. První ročník byl spojen s tragickou událostí, která se stala krátce předtím. Začátkem ledna, týden po svých dvacátých narozeninách, si dívka jménem Viky vzala život. Trpěla Aspergerovým syndromem a nezvládala nepochopení okolního světa. "Jen žijte a pomáhejte lidem, jako jsem byla já," zněla její slova na rozloučenou.

"Před Viki to byl Honza, Daniela, Veronika, Pavel a další, kdo prostě konstatovali, že to již nemá cena. Především pedagogové by si měli uvědomit, že nepromyšlené slovo, neohlášená změna, zvýšený hlas může vyvolat u dítěte s Aspergerovým syndromem zkratové jednání, které již nelze vrátit zpět," upozorňuje Marta Pečeňová z občanské společnosti Za sklem.

Jak poznat Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se potížemi v komunikaci a sociálním chování. Na rozdíl od jiných autistů nemají lidé s Aspergerovým syndromem problémy s řečí a jejich intelekt bývá i velmi nadprůměrný. Mívají problém porozumět ironii, najít si přátele a jsou snadno manipulovatelní.

Syndrom se projevuje dodržováním zaběhnutých rituálů v chování, omezenou nebo netypickou miminkou a gestikulací, stereotypními zájmy. Pro děti a někdy i dospělé s Aspergerovým syndromem je náročné rozlišit, které chování je společensky přijatelné a které nikoli. Je pro ně náročné přijmout nebo vyjádřit kompliment, kritiku či gratulaci. Chybí jim flexibilita a přizpůsobivost, těžce snáší změny, zejména pokud jsou neplánované.

Bývají perfekcionističtí, často odmítají nové aktivity, protože se bojí, jestli by je dokonale zvládli. Jsou extrémně kritičtí k vlastním nedostatkům i chybám ostatních. U dětí se může projevovat tak, že nejeví zájem o ostatní děti, dokonce se jich mohou bát. Často si najdou určitý objekt zájmu, kterému se dokážou věnovat hodiny. O svých zájmech umí rozsáhle mluvit. Silnými stránkami jsou čestnost, respektování pravidel, spolehlivost či cit pro detail.

Základní projevy Aspergerova syndromu podle webu infopacient.cz jsou:

• emocionální a sociální zaostalost

• neschopnost porozumět společenským pravidlům

• problémy v komunikaci a při navazování vztahů

• neschopnost rozeznávat emoce

• zvláštnosti v řečovém projevu i neverbální komunikaci

• rituální činnost, lpění na stereotypech

• hluboký zájem o specifický objekt poznávání

• smyslová hypersenzitivita (především citlivost na zvuky, hluk)

• odmítání fyzického kontaktu