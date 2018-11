Pomeje má po operaci hlas jako z hororu! Drsná slova o manželce

Přišel k doktorovi s chřipkou, odešel s rakovinou. Jiřímu Pomeje dávali lékaři tři dny života, svůj boj ale nevzdal. Podstoupil těžkou operaci a mluvit dokáže pouze s pomocí umělých hlasivek. Oporou mu byla manželka Andrea, jejich vztah je ale už minulostí.

Odešla od něj i s pětiletou dcerou Aničkou a žije s novým přítelem Petrem. "Já to Andree přeju, já to chápu, jsem starej s dírou v krku. Akorát bych nebyl schopen někoho 14 dní po těžké operaci vykopnout z bytu," popsal hořké vzpomínky na svou manželku.

A co se týče jejího partnera, i k němu má výhrady. "Tento pán, který v showbyznysu znamená prd, mi začal radit, jak mám žít. Říkal, že by bylo nejlepší, kdybych si našel ženu," popsal Pomeje. On sám svou budoucnost příliš růžově nevidí. "Už vím, že žádnou ženskou mít nebudu a budu do konce života sám," řekl.

Jak je na tom ve skutečnosti se zdravím? A proč se nemůže vrátit do práce?

