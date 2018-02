Pomluvy, které v televizi neuvidíte! Robinsonka Zina odhalila pravdu

Nejen o tom, proč zatím Kalinga v soutěžích prohrává, si povídal moderátor Ondřej Novotný v pořadu Jak to vidí Robinsoni se Zinou a Katkou. Jenže i když Manobo v soutěžích dominovalo, uvnitř kmene to takové idylka nebyla.

Zina přiznala, že většina týmu měla problém s Bárou, která do kolektivu tak úplně nezapadla. "Podle mě Báru pořád neberou jako rovnocenného partnera. Nevím, jestli je slabá holka nebo jestli si neumí dupnout," tvrdila Zina na ostrově.

Jenže po natáčení přišla ještě s ostřejšími slovy. "Myslím, že jsme ji všichni nebrali. U mě to bylo střídavé," řekla a dodala, že podle ní byla Bára kam vítr, tam plášť. "Bára, ta nevěděla…Kdyby pršelo, tak Bára by řekla, že si myslí, že nebude pršet, ale přitom na ni budou padat kapky," myslí si Zina.

