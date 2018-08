Pomůže v Kalifornii boeing? Hoří na 1150 kilometrech čtverečních!

Na 14 tisíc hasičů bojuje už několik dlouhých týdnů s nejméně 16 požáry po celé Kalifornii. Situaci stále zhoršuje vítr a sucho. Hasiči zvládají kontrolovat jen necelých 30 procent plochy požárů.

"Máme co do činění s velmi mimořádným chováním ohně. Kvůli silným větrům došlo k tlakovým vlnám, které rozšířily oheň extrémně rychle," vysvětlil šéf hasičů John Clingingsmith.

Na pomoc si hasiči vzali i speciálně upravený boeing 747, takzvaný Supertanker, který má zabránit šíření ohně, nebo ho aspoň výrazně zpomalit.

Americkým hasičům se snaží vypomáhat i jednotky z Austrálie a Nového Zélandu. Požáry jsou tak rozsáhlé, že jsou vidět i z Mezinárodní vesmírné stanice.

Během posledních tří týdnů byly evakuovány desetitisíce lidí, minimálně devět lidí přišlo o život. Mezi nimi jsou i dvě děti a čtyři hasiči. Prezident Spojených států Donald Trump přisuzuje podíl na tragické události špatným zákonům o životním prostředí.



"Požáry v Kalifornii se stále zvětšují a zhoršují kvůli špatným zákonům o životním prostředí, které nedovolují využití masivního množství snadno dostupné vody," oznámil.

Podle optimistických předpokladů by hasiči mohli dostat oheň pod kontrolu v druhé polovině příštího týdne. Sami by si na to ale prý nevsadili - počasí v oblasti je podle nich nevyzpytatelné.