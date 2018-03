Pomůže vám při chřipce citron a teplo? Tohle jsou nejčastější mýty!

Když budete chodit ven do zimy, zaručeně se chřipkou nakazíte. A jakmile vás nemoc dostihne, spasí vás čaj s citronem nebo antibiotika. To jsou jen některé z tvrzení, kterým lidé věří. Imunologové ale varují, že z velké části jde pouze o mýty.

Mýtus 1: Nejhorší je kýchání

Toto je jedna z nejčastějších pověr. Když budete v místnosti s člověkem, který neustále kýchá, bude zázrak, když se vám chřipka vyhne. Podle imunologa Jiřího Berana ale kapénková infekce ani zdaleka není tím největším přenašečem. "Víme, že nejčastější cesta přenosu je cesta kontaktem," vysvětlil už dříve.

Pokud tedy máte chřipku, používejte výhradně jednorázové kapesníky, hned po použití je vyhoďte, ale hlavně si po každém vysmrkání nebo kýchnutí umyjte ruce.

Mýtus 2: Pomůže vitamín C

Vitamín C sice posiluje imunitu, vědci ale v několika studiích zdůrazňovali, že přímý účinek na chřipku nemá. Nikdy nebylo prokázáno, že pojídáním citronů se onemocnění vyvarujete, nebo se ho dokonce zbavíte. Přesto je vitamín C zdraví prospěšný a neměl by proto ve vaší stravě chybět.

Mýtus 3: Pozor na chození v zimě

Obzvlášť v období, kdy venku mrzne, se lidé chřipkových virů obávají nejvíc. Je to spojené zejména tím, že v zimních měsících se nemoc šíří nejrychleji. Přesto není důvod se procházkám venku vyhýbat. Samotná procházka vám totiž neublíží. Mnohem nebezpečnější jsou prostředky hromadné dopravy, kde se na jednom místě pohybuje větší množství lidí.

Mýtus 4: Na chřipku pomáhají antibiotika

Chřipka není bakteriálního, ale virového původu a antibiotika tak na toto onemocnění nezabírají. Naopak jejich nadměrné užívání může v těle vyvolat rezistenci. Až je budete opravdu potřebovat, nebudou fungovat.

Mýtus 5: Chřipku vypotím sportem

Ačkoli lékaři často doporučují při chřipce ležet v posteli a potit se, rozhodně se nesnažte řešit problém sporty. Když je oslabený imunitní systém, fyzická námaha může vést k závažnějším onemocněním, jako je například angína nebo zánět průdušek. V době nachlazení by měl člověk naopak odpočívat a dopřát si dostatečný spánek, který posiluje obranné mechanismy.

