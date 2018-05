Pomůžu vám, nabídl muž seniorovi. Pak utekl s jeho věcmi!

"Šestaosmdesátiletému muži, který se obtížněji pohybuje, nabídl při cestě pomoc muž, který seniora později okradl. Policisté pátrají po totožnosti podezřelého muže, kterého na jihlavském Masarykově náměstí zachytily kamery," řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Vše se stalo minulé pondělí 23. dubna. "Senior byl kolem jedenácté hodiny dopoledne na Masarykově náměstí v Jihlavě u obchodního domu. Vzhledem k tomu, že má obtíže s chůzí, odpočíval na lavičce. K seniorovi přistoupil neznámý muž a nabídl mu, že ho doprovodí. Senior pomoc potřeboval, a proto ji přijal," popsala začátek celé anabáze Kroutilová.

Muž seniora následně odvedl do horní části náměstí, kde oba nastoupili do taxíku. Ten je odvezl do Březinovy ulice, kde zase oba vystoupili.

Muž odvedl důchodce do domu, kde udeřil. Z nákupní tašky totiž popadl příruční pouzdro a utekl. Senior ho pochopitelně nemohl pronásledovat. Při krádeži přišel o peníze, osobní a další věci.

Po ohlášení policisté začali po zloději pátrat v okolí, ale marně. Klíčovými se ukázaly být záběry z kamer ze zmíněného náměstí, na kterých byl falešný samaritán zachycen.

"Jedná se o muže snědší barvy pleti, vysokého přibližně 180 centimetrů. Na sobě měl tmavé oblečení," uzavřela policejní mluvčí. Veškeré informace k případu policisté přijmou na lince 158.