Poplach na ISS! Kosmonautům začala téct žlutá voda

Začátkem týdne se objevily informace o tom, že je na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) problém, Rusům totiž začala téct žlutá voda, což vyvolalo obavy. Naštěstí jsou na stanici dva systémy na vodu, kosmonauti tak nemuseli nic riskovat.

ISS je rozdělena na ruský a americký segment, každý má svůj vlastní systém na vodu. Když tedy z ruského vodovodu začala vytékat žlutá voda, museli Rusové pít vodu od Američanů.

Naštěstí se nakonec ukázalo, že byl problém způsoben vodním kamenem v "samovaru", který ohřívá vodu. Podle ruské agentury TASS byl přístroj na konci své životnosti. Na ISS byla rezervní jednotka, kosmonauté ji již vyměnili.

Ruským kosmonautům možná ale změna na americkou vodu příliš nevyhovovala. Američtí astronauti na rozdíl od svých ruských protějšků recyklují moč, kterou následně pijí. Používají veškerou moč včetně té ruské.

Není to ale tak nechutné, jak se může na první pohled zdát. "Než se začnete šklebit nad myšlenkou, že pijete zbytky ze sprchy a moč, nezapomínejte na to, že to co pijeme, je čistší, než je většina vody, kterou pijete doma," vysvětlil kanadský astronaut Chris Hadfield ve videu kanálu VideoFormSpace.

Ruská voda se skutečně zbarvila do žluta, ale nemělo to nic společného s močí, jak se mohlo na první pohled zdát. I když paradoxně museli ruští kosmonauti na chvíli pít část té vlastní.