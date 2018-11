Poplach na Vysočině, stav mostu na hlavním tahu je katastrofální

Kraj Vysočina musí řešit nenadálý problém. Na hlavním tahu z Jihlavy na Pelhřimov se extrémně zhoršil technický stav jednoho ze silničních mostů. Mostní konstrukce proto musí co nejdříve projít opravami, aby nebyla ohrožena bezpečnost řidičů.

Na mnoha místech popraskané a odpadávající zdivo. Stav silničního mostu u Dvorců na Jihlavsku, který vede nad řekou Jihlavou a železnicí, se poslední dobou výrazně zhoršuje. Na některých místech je dokonce vidět obnažená konstrukce mostu.

"Naši odborníci zjistili, že na jednom z nosníků toho pětipólového mostu se objevil náznak koroze a obnažení kanálů přepínacích lan," vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Most se naposledy opravoval teprve před 16 lety. I přesto na některých místech zdivo dokonce odlomíte rukou. Kraj Vysočina, kterému most patří, musí začít okamžitě jednat. To proto, aby nebyla ohrožena bezpečnost řidičů.

"Připravujeme preventivní kontrolu diagnostiky, protože si uvědomujeme dopravní význam tohoto stavebního díla," doplnila Svatošová. Přitom po mostě nevede žádná okreska, ale hlavní tah z Jihlavy na Pelhřimov, projedou tudy tisíce aut denně.

V celém Česku je ve špatném stavu podle nejnovějších studií přes 3000 mostů. Na jejich opravu by bylo potřeba zhruba 50 miliard korun.

"Dvakrát ročně se dělá technická prohlídka a pak se dělá nějaká komplexní po pasportizaci toho mostu," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Stav mostů se ve velkém začal kontrolovat poté, co se loni v prosinci zřítila lávka pro pěší v pražské Troji. Čtyři lidé se tehdy zranili.