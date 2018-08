Poplach v Helsinkách! Letadlo ČSA do Prahy museli evakuovat

Podle finského webu yle.fi se při pojíždění na dráhu helsinského letiště objevil v kabině Airbusu A319 Českých aerolinií kouř. Kapitán se rozhodl pro okamžitou evakuaci prostřednictvím nafukovacích skluzů. Na palubě bylo 140 lidí.

“Před startem pravidelné linky Českých aerolinií z Helsinek do Prahy letadlem Airbus A319 zaregistrovala naše posádka zápach a kouř ve střední části kabiny pro cestující. Kapitán z těchto důvodů rozhodl o evakuaci cestujících a posádky, která proběhla bez problémů. Všichni pasažéři a členové posádky jsou v pořádku. Pasažéři čekají v letištní hale v Helsinkách na další pokyny," uvedl pro TN.cz mluvčí ČSA Daniel Šabík.

Podle webu Flightradar24 zastavilo letadlo nedaleko prahu dráhy 22R. Hasiči stroj prohlédli a žádný požár osm letého letadla neodhalili.

"Posádky ČSA jsou na tyto situace pravidelně školeny. Letadlo je v teto chvili kontrolováno techniky. Cestujícím v Helsinkách poskytneme péči a dopravíme je do cíle cesty alternativním způsobem," dodal mluvčí ČSA Šabík.

