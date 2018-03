Poplach ve Vídni: Útočník na ulici pobodal rodinu, je na útěku

Nejméně tři lidi těžce zranil nožem neznámý útočník ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt. Poté se dal na útěk a policie po něm pátrá.

Podle místních médií útočník náhodně napadl několik chodců. Jeden muž a dvě ženy ve věku od 40 do 50 let utrpěli vážná zranění a byli převezeni do nemocnice. S odvoláním na policejního mluvčího o tom informuje Austrian Kurier.

Později Kurier upřesnil, že napadena měla být tříčlenná rodina u vchodu do metra na náměstí Nestroyplatz. Zraněni jsou rodiče a jejich dcera, všichni jsou Rakušané.

HEUTE: Confirmed photos of scene where suspect indiscriminately stabbed several pedestrians in Vienna, Austria pic.twitter.com/UW0uLg4nAT — Josh Caplan (@joshdcaplan) 7. bezna 2018

Útok se stal v ulici Praterstrasse nedaleko slavného zábavního parku kolem tři čtvrtě na osm. Na místo vyrazilo několik jednotek policistů, včetně speciální jednotky. Místo činu bylo neprodleně uzavřeno.

Útočník je stále na útěku, podle webu Heute.at hlídají těžkooděnci dveře budov poblíž místa činu. Místní obyvatele policie vyzvala, aby nevycházeli z domu.

Policie později informovala o dalším napadení nožem nedaleko místa prvního útoku. Nyní prošetřuje, jestli spolu oba incidenty souvisejí.