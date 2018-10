Popusťte uzdu fantazii!

Spojujte nečekané, vybírejte ty nejkvalitnější suroviny, potěšte se jejich vůní. Prostě si vysněte čaj, který bude opravdu fantastický.



Zrelaxujte se spojením šťavnatých borůvek a kyselkavého rakytníku. Jemně utužte zdraví jablkem ve spojení s echinaceou. Udělejte radost dětem jejich milovanými lesními plody nebo malinou s ostružinou. Čile zbystřete u šálku jahody s ginkgem. Chyťte si červený pomeranč. Pořád nevíte? Mixujte. Jednoduše volbou jednoho balení Fruit Mixu. Co víc si přát? Zima ani nuda s horkými nápoji Biogena nehrozí.



Celá řada čajů Biogena Fantastic k Vám přichází s tváří plnou rozpouštějícího se ovoce a možností dvojího vystavení také u Vás v kuchyni. Na stojáka nebo na ležáka, jak je libo! Vyrobeno v Českých Budějovic, máme k vám blízko.



Společnost Biogena se specializuje na výrobu prémiových ovocných, bylinných a pravých čajů. Již téměř 30 let působí na trhu a vyrábí lahodné čajové variace dle vlastních receptur své vývojové laboratoře.



Osobitý design obalů čajů společnosti Biogena byl mnohonásobně oceněn v grafických a obalových soutěžích Design Touch či Obal roku. To, že kvalita je na prvním místě, dokazuje nejen opakovaně obhájený certifikát IFS (International Food Standard), ale také certifikáty Klasa a Vím, co jím. Biogena si zakládá na pečlivém výběru nejjakostnějších surovin z pestré palety bylin a ovoce, které jsou pro čaje Biogena typické. Hrdost vzbouzí spolupráce s českými dodavateli a chráněnými dílnami. www.biogena.cz