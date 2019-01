Porno i návod na sebevraždu: Děti v Česku ohrožuje nová sociální síť

Tisíce českých školáků se mohou velmi jednoduše stát obětí šikany nebo pedofilů. Může za to nová čínská sociální síť Tik Tok, kterou často používají i děti mladší deseti let. Rodiče o tom přitom vůbec netuší.

Zábavná i taneční videa, ale také třeba dětská pornografie nebo návody, jak spáchat sebevraždu - to všechno mohou mladí školáci najít na sociální síti Tik Tok, kterou vlastní čínská firma. A sami mohou vlastní krátká videa sdílet s půlmiliardou uživatelů z celého světa. Často se přitom právě díky tomu mohou stát oběťmi kyberšikany nebo pedofilů. Píše o tom MF Dnes.

Rodiče o nové sociální síti mnohdy netuší a řeší hlavně facebook. Jenže zatímco facebook alespoň částečně filtruje obsah, který lidé sdílejí, na Tik Tok videa uživatelů nikdo nehlídá. Mezi českými uživateli, kterými jsou nejčastěji děti kolem deseti let, jsou už dokonce celebrity této sociální sítě. Například děti s přezdívkami Nachty, Mína či Naty mají přes 300 tisíc sledujících.

Školáci se těmto vzorům chtějí vyrovnat a snaží se jejich videa kopírovat. Jenže právě tohle podle expertů vede k šikaně - děti si z druhého utahují kvůli vzhledu, nadváze či oblečení. Pokud se jedná o lechtivější videa, nejsou výjimkou ani útoky pedofilů.

