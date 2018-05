Pornohvězda vzpomíná, jaké bylo natáčení RedNews! ROZHOVOR

Portál TN.cz slaví deset let od svého založení. A začátky byly opravdu divoké. Na webu se například vysílaly takzvané "Red News", tedy zprávy, kde se moderátorky svlékaly do naha. Jak na toto období vzpomíná pornohvězda Tarra White (vl. jménem Martina), která byla největší hvězdou tohoto hanbatého pořadu?

Martina Mrakviová na natáčení RedNews vzpomíná ráda. Podle ní to bylo jedno z nejlepších období jejího života: "Byla jsem o deset let mladší, takže jsem měla spoustu energie," vzpomíná bývalá pornoherečka s úsměvem a hned dodává: "Ale hlavně dělat RedNews byla obrovská zábava!"

Martina, alias Tarra White, jak si v pornobranži nechává přezdívat, v té době byla ve své práci velmi žádaná a vytížená. RedNews tak pro ni byly skvělým relaxem a příjemnou změnou prostředí. Na první natáčení nahých zpráv na Nově si již atraktivní herečka přesně nevzpomíná, dobře si ale pamatuje casting: "Nikdy jsem nebyla na castingu, kde se musí i číst a mluvit, to se od pornohereček v té době moc neočekávalo," říká s odstupem několika let a vzpomíná na náročné vybírání budoucích sexy moderátorek.

Zajímavých a zábavných momentů se během natáčení RedNews naskytla spousta: "Třeba když nás chlapi učili mluvit a zároveň se svlékat. To byly vtipné momenty, když vám muž předvádí, jak se u toho máte žensky předvádět," směje se bývalá pornoherečka. Nejvíc ale Tarra White vzpomíná na moderování ve dvojicích, které podle ní přinášelo nejzábavnější situace: "Některé ty zprávy byly vtipné a ve chvíli, kdy se jedna uchichtne, tak se uchichtne i druhá a pak se obě odbourají a je konec," popisuje natáčení Martina.

Podle Tarry byla u natáčení RedNews vždycky skvělá parta. V případě moderování ve dvou panovala podle ní zdravá rivalita: "Soutěžily jsme v tom, kdo to přečte líp a dřív," vzpomíná s úsměvem Martina Mrakviová. Že by jí moderování RedNews nějak změnilo kariéru, si pornohvězda nemyslí. Přiznává ale, že pro ni bylo důležité: "Byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost, člověk se tam naučil něco, co by se v pornu nikdy nenaučil," vypráví Martina a vyzdvihuje profesionální přípravu v podobě hlasových a rétorických cvičení.

Na závěr Tarra White popřála webu TN.cz všechno nejlepší k jeho prvním kulatým narozeninám: "Přeju další miliony a miliony diváků, čtenářů a uživatelů! Přeju samé skvělé zprávy a úžasné lidi, kteří ty zprávy skvěle píší," říká na závěr hvězda pornofilmů a dodává: "Já vlastně nevím, jestli TN.cz potřebuje něco lepšího, než má!"