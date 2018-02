Porodila ve speciální den: Šance, že se to stane, je 1 ku 48 milionům

Něco takového se vidí jen málokdy. Maminka porodila syna ve stejný den, kdy ona sama slaví narozeniny. To ale není všechno, narozeniny má ve stejný den také chlapečkova babička.

Hned troje narozeniny v jeden bude slavit rodina z Chicaga! V úterý se Kyrsten Morenové narodil zdravý chlapeček a shodou okolností v ten den měla narozeniny i ona. To by nebylo nic tak nezvyklého, tento případ je ale mnohem zajímavější.

Ve stejný den totiž má narozeniny také Kyrstenina maminka. "Já jsem ukradla svojí matce narozeniny, když jsem byla malá, takže to mám za to. Myslím, že to tak mělo být," smála se Kyrsten.

Šance, že se něco takového stane, je dokonce menší než vyhrát v loterii – jen 1 ku 48 milionům! Už teď je jasné, že každá narozeninová oslava těchto tří bude stát za to.