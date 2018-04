Posádka Prince pirátů objevena, archeologové našli pohřebiště

Archeologové objevili největší masové pohřebiště pirátů, podle všeho by se mohlo jednat o posádku legendárního kapitána Samuela Bellamyho, který se do historie zapsal jako nejbohatší pirát všech dob. Nález by tak mohl odhalit, co přesně se před 300 lety, kdy celá posádka zmizela i s lodí Whydah, vlastně stalo.