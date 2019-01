Poslance AfD v Brémách brutálně napadli. Je vážně zraněný

Tři maskovaní útočníci napadli Magnitze v pondělí okolo půl šesté večer na náměstí v centru Brém. Podle AfD poslanec odcházel z novoroční recepce deníku Weser-Kurier. Útočníci jej napadli nedaleko divadla.

Magnitze kusem dřeva mlátili do hlavy, až poslanec upadl do bezvědomí. Pak jej podle strany do hlavy kopali. Život německému poslanci zachránili stavební dělníci, kteří dosud neznámé útočníky odehnali. Magnitz je ve vážném stavu v nemocnici.

"Policie a prokuratura zjišťují, jestli byl útok politicky motivován," dodala strana v prohlášení. K odsouzení útoku vyzvala zástupce jiných stran, zejména pak socialistů, zelených a levice.

Das ist Frank #Magnitz, MdB der #AfD. Er wurde vorhin von mehreren Angreifern in Bremen halbtot geschlagen.



Im Moment bin ich so erschttert, dass ich mich auerstande sehe, dies weiter zu kommentieren. Ich werde mich morgen zu diesem feigen und widerwrtigen Anschlag uern. pic.twitter.com/fBjRbgthHU — Prof. Dr. Jrg Meuthen (@Joerg_Meuthen) 7. ledna 2019

"Stále a stále je AfD terčem levicových útočníků, kteří nejsou odsouzeni, ale jsou podporováni jinými stranami. Dnešek je černým dnem pro demokracii," uvedla strana v prohlášení.

Fotografii zmláceného poslance s hlubokou dírou na čele zveřejnil stranický šéf Jörg Meuthen. "Jsem tolik otřesen, že k tomu nejsem schopen více říct. O tomto zbabělém činu řeknu více zítra," napsal Meuthen v pondělí večer na twitteru.

Útok odsuzují i politici ostatních stran. "Doufám, že pachatele brzy vypátrají a odsoudí. Násilí se nedá ospravedlnit ani v případě AfD. Kdo bojuje nenávistí s nenávistí, nakonec nechá nenávist zvítězit. Pryč s nacisty, ale v rámci metod našeho právního státu!" napsal šéf Zelených Cem Özdemir.

"Násilí nepatří do politického prostoru, bez ohledu na to, proti komu a s jakým motivem je mířeno. Pro to neexistuje žádné ospravedlnění. Všichni, kteří tento čin spáchali, musí být potrestáni," napsal ministr zahraničí Heiko Maas z SPD.