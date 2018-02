Poslanci chtějí kuřárny i možnost volby. Navrhli zmírnit zákon

Část poslanců se pokusí zmírnit protikuřácký zákon. Zákonodárce ODS Marek Benda předložil novelu, která by umožnila vznik kuřáren i to, aby si hospodští z malých výčepů rozhodli sami, jestli bude hospoda kuřácká, nebo ne.

Skupina 86 poslanců z osmi politických stran podala v úterý novelu protikuřáckého zákona. Návrh inicioval občanský demokrat Marek Benda, podpořili ho ale zákonodárci napříč politickým spektrem. Po Bendově boku vystoupili na tiskové konferenci zástupci Pirátů a hnutí ANO.

reklama

"Stávající podoba zákona je natolik přísná, že v jejím důsledku dochází k omezování podnikání a dokonce i společenského života. Negativní dopady se projevují především na venkově, kde bývá s provozem hospody spojen také provoz sálu, který slouží k pořádání setkání občanů, kulturních a společenských akcí," uvedl Benda.

Poslanci navrhují povolit v restauracích, na sportovištích a v kulturních zařízeních zřízení kuřáren. Ty by mohly zabírat maximálně 30 procent plochy, měly vlastní odvětrávání, byly by bez obsluhy a nesměl by do nich nikdo mladší 18 let.

Zároveň novela počítá s tím, že provozovatelé menších výčepů a barů (do 80 metrů čtverečních), kde se nepodává jídlo a které mají licenci na prodej alkoholu, si budou moci vybrat, zda půjde o kuřácký, nebo nekuřácký prostor.

Benda chce také zrušit zákaz kouření pergoly a zastřešené předzahrádky. Zároveň by vypustil odpovědnost za prodej alkoholu člověku, který by poté ohrozil zdraví lidí nebo poškodil majetek.

"Dalším negativním dopadem absolutního zákazu kouření jsou kuřáci před hospodskými zařízeními, kteří kouřem a hlukem obtěžují obyvatele okolních domů a bytů. Princip námi navrhované úpravy je naprosto standardní i v dalších zemích Evropské unie, kde se prokázalo, že velice dobře funguje," uzavřel Benda.

Tzv. protikuřácký zákon platí od konce května 2017. Kromě restaurací a hospod si nezapálíte ani v zoo, na zastávkách, ve zdravotnických zařízeních nebo v divadlech. Zvláštní pravidla platí pro elektronické cigarety. Zákon se naopak vůbec nedotýká vodních dýmek v čajovnách. Více čtěte zde.

Podívejte se, jaké triky lidé vymýšlejí, aby protikuřácký zákon obešli: