Poslanci řeší, kolik si přidají. Mají až 203 tisíc, za rok to bude víc

Růst platů poslanců, ministrů a dalších ústavních činitelů by mohl být od příštího roku pomalejší. Sněmovna ve středu podpořila vládní návrh na zbrzdění zvyšujícího se rozdílu mezi platy ve státní správě. Platy se sice budou zvyšovat, ale ne o tolik. Pokud by se zákon nezměnil, znamenalo by to podle Pirátů nárůst platů až o pětinu.