Kauza Čapí hnízdo: Policie může stíhat Babiše a Faltýnka

Policie požadovala vydání Babiše a Faltýnka v souvislosti s podezřením na podvod při čerpání 50milionové dotace na Čapí hnízdo. Mandátový a imunitní výbor poslancům vydání doporučil, podle něj nemá kauza politický rozměr.

"Problém celé této vylhané kauze je v tom, že jsem vstoupil do politiky. A možná jsem toho vstupu i litoval, ale nevzdám to. Chtěl jsem této zemi vrátit, že jsem tady uspěl a vybudoval firmu," uvedl v závěru jednání Babiš. Znovu uvedl, že se jedná o politické stíhání.

"Jsem si zcela jistý, že v souvislosti s dotací na Farmu Čapí hnízdo nikdo nespáchal trestný čin," ujišťoval poslance Babiš. Podle něj policie dovozuje jeho vinu na základě toho, že další obvinění jsou jeho příbuzní a bývalí zaměstnanci.

Bránil se, že má být podezřelý z toho, že v roce 2006 začal organizovat dotační podvod, operační program, z něhož Čapí hnízdo čerpalo dotaci, byl ale vyhlášen až na konci roku 2007. Podle Babiše není ve spise žádný přímý nebo nepřímý důkaz o jeho vině.

Anketa Měl by být Andrej Babiš kvůli Čapímu hnízdu zbaven imunity? Ano, ať o jeho vině rozhodne soud 35 2774 hlasů Ne, je to účelová kauza 65 5167 hlasů Hlasovalo 7941 lidí.

"Každý musí potvrdit, že je to nesmysl." bránil se Babiš. Policie podle něj v žádosti o vydání uvádí nepravdivé údaje. Zopakoval, že 50 milionů, které podnik v rámci dotace dostal, bylo na farmě proinvestováno. Babiš se před poslanci bránil přibližně 45 minut. Vyhradil se proti závěrům Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). V projevu také uvedl, že v Česku je možné si na někoho "objednat" trestní stíhání.

Jeho nařčení vyvolalo bouři reakce. Miroslav Kalousek žádal ministra spravedlnosti, aby vystoupil a popřel, že je v Česku něco takového možné. Ministr Pelikán ale nereagoval. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka uvedl, že je šokován. Obdobně mluvil také šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Po reakcích poslanců na Babišův projev, dostal slovo Jaroslav Faltýnek. Poslance požádal o to, aby žádost projednali rychle. "Mám v půl druhé jít do nemocnice a rád bych to stihl," řekl poslancům. Uvedl, že bude také hlasovat pro své vydání a to proto, že nic neudělal a nechce se skrývat za imunitu.

Faltýnek chce být také loajální k dalším obviněným. "Jsou to lidé, kterých si vážím, poctivě celý život pracovali a tito slušní chlapi imunitu nemají," řekl Faltýnek. Při hodnocení obvinění si neodpustil vulgaritu. "Nazývám to prostě sr*čkou, a velkou sr*čkou!" řekl poslancům.

Stejně jako Babiš i Faltýnek hovořil tři čtvrtě hodiny. Ve svém projevu citoval hlavně z dřívějších projevů Miroslava Kalouska, ve kterých Kalousek bránil bývalé kolegy při jiných žádostech o vydání poslanců k trestnímu stíhání.

Hádky a ostrá slova: Piráti jako svazáci, Ein Kessel Buntes

Po vystoupení obou poslanců, o jejichž vydání policie žádá, začala obecná rozprava, ve které si poslanci nebrali servítky. Na vystoupení Mikuláše Ferjenčíka (Piráti), který uvedl, že jsou v Česku desítky "dotačních podnikatelů" a situace se nezlepší, pokud občas někoho nedoženou k soudu, reagoval poslanec ANO Josef Hájek, který Piráty přirovnal ke svazákům z 50. let, kteří "v modrých košilích přímo ze škol naběhli do továren a na venkov a kázali, že to, co se tady staletí dělalo, je špatně a musíme znárodňovat a kolektivizovat," řekl Hájek na adresu Pirátů.

O omluvu Hájka žádal pirátský poslanec Třešňák. Hájkovo vystoupení přitom přirovnal k zábavnému pořadu východoněmecké státní televize "Ein Kessel Buntes". Poslanec hnutí ANO Jiří Bláha pak roztleskal hlavně poslance SPD, když na adresu dotací EU řekl: "Proč nám EU dala ty peníze? Aby nás ovládla! O nic jiného jim nejde!"

Poslankyně hnutí ANO a členka mandátového a imunitního výboru Taťána Malá tvrdila, že se do ní policista navážel, když si přišla s další poslankyní nastudovat spis. "Řekl, že v každé jiné civilizované zemi by byl Andrej Babiš dávno vydán, a že máme být rády, že nám umožnil nahlédnout do spisu. Pak nám řekl, že u nás dvou se tomu nediví, protože jsme z ANO," tvrdila o policistovi Malá, která se podle svých slov také stala obětí výhrůžek a sprostých útoků na sociálních sítích.

Babiš s Faltýnkem už dříve řekli, že chtějí být k trestnímu stíhání vydáni. Hlasovat pro vydání poslanců hodlaly všechny parlamentní strany, kromě hnutí ANO, které s doporučením mandátového a imunitního výboru nesouhlasí.

Pro vydání obou poslanců nakonec bylo 111 poslanců, proti pak 69. Babiš hlasoval pro své vydání, ale proti vydání Faltýnka a naopak, Faltýnek podpořil své vydání, hlasoval ale proti vydání Babiše.

Babiš se stal prvním trestně stíhaným premiérem v historii České republiky. Právě tento fakt blokuje sestavení většinové vlády. Z mnoha stran tak sílí tlak na to, aby se Babiš premiérského postu vzdal.

Sám Babiš připustil, že by se mohl postu předsedy vlády vzdát. Pak by jeho místo nejspíš převzal někdo jiný z ANO – skloňuje se jméno ministra životního prostředí Richarda Brabce.