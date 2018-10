Rozner z toho vybrousil! Za popírání holokaustu stíhán nebude

Politik označil v prosinci 2017 na sjezdu strany SPD romský koncentrační tábor v Letech za „neexistující pseudokoncentrák“.

Na místě vepřína v Letech u Písku mělo vzniknout pietní místo za oběti koncentračního tábora. Miloslav Rozner byl však silně proti jeho odkupu. "Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako třeba pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku," rozčiloval se Rozner. Bývalý ministr kultury Daniel Herman byl jedním z členů předchozí vlády, která odkup vepřína vyjednala.

Svým výrokem rozčílil Rozner nejen Romy, ale i velkou část české společnosti. Aktivisté na něj podali trestní oznámení pro podezření z přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.

Podle paragrafu § 405 trestního zákoníku by mu hrozily až tři roky vězení, nyní to však vypadá, že z toho Rozner vybrousí bez trestu. Za své výroky totiž stíhán nebude. „Podnět byl řádně prověřován a dne 11. 10. 2018 byla tato věc ukončena a to vydáním usnesení o odložení,“ uvedl vrchní komisař Jaroslav Rendla z krajského policejního ředitelství v Praze.

Informaci sdílel na svém twitterovém účtu místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

Nemu uvit, e je nae spolenost u takhle otrl. Dostal jsem vyrozumn, e poslanec Rozner za poprn holocaustu sthn nebude. Za pr let, a nm budou tvrdit, e Stalin byl lidumil a Hitler to s idy a Cikny myslel dobe nm to mon ani nebude vadit. pic.twitter.com/FOS9djYRg3 — Tom Czernin (@TomasCzernin) October 22, 2018

Roznera by však i v případě trestního stíhání chránila poslanecká imunita. Jeho vydání by musela odhlasovat Poslanecká sněmovna.