Poslankyně slíbila složit post hejtmanky. Stále má ale dva platy

Hejtmanka Karlovarského kraje a zároveň poslankyně Jana Mračková Vildumetzová pobírá platy za obě funkce. A to i přesto, že před rokem veřejně slíbila, že bude zastávat jen jednu z nich. Upozornil na to deník Právo. Podle opozičních politiků to není protizákonné, ale dá se to označit za neetické a zvládat obojí, podle nich, nejde.